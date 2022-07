PSG : les intérêts de la tournée japonaise

Alors que le PSG s'est envolé pour le Japon dans le cadre de sa préparation estivale d'une dizaine de jours (avant de rallier Tel-Aviv où ils disputeront le Trophée des Champions face au FC Nantes le 31 juillet), l'optique d'un voyage au pays du Soleil-Levant revêt divers enjeux.

En effet, en plus de pouvoir jauger des formes individuelles et collectives en présence à quelques jours du début officiel de la saison 2022-2023, des intérêts financiers et d'images se cachent derrière cette virée estivale. Au Japon, le PSG est l'un des clubs les plus populaires, bien évidemment porté par son effectif de stars qui concentrent toute l'attention. Une bonne occasion donc, de promouvoir son image de marque, tout en rayonnant sur le plan sportif.