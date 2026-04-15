Samuel Umtiti charge le Barça

La même musique à chaque fois. Joueur du Barça entre 2016 et 2023, Samuel Umtiti avait des regrets hier soir après la nouvelle élimination de son ancien club, cette fois dès les quarts de finale de Ligue des Champions (2-1, défaite 3-2 au cumulé contre l’Atlético). Sur le plateau de l’After, le champion du monde 2018 a pointé du doigt la fragilité de cette équipe, et ses limites.

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«Tout le monde pensait que le Barça allait sortir l’Atlético facilement… mais je reste déçu de cette équipe du Barça, surtout qu’ils prennent deux cartons rouges sur les deux matchs. Ils se mettent dedans. C’est souvent la même chose. Oui, ils prennent des risques à défendre haut, mais tu te rends compte que sur une action, ils sont en retard… et un retard qui coûte très très cher. Sur les deux matchs à 11 contre 11, il n’y a pas forcément match, donc je suis un peu déçu pour ça. Tu te rends compte aussi que l’Atlético est solide.»