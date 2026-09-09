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Youssouf Fofana explique pourquoi il a signé à Séville et pas à l’OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Après deux saisons et 88 matches disputés avec l’AC Milan, Youssouf Fofana a quitté temporairement les Rossoneri. Sous contrat avec la formation lombarde jusqu’en 2028, le milieu de terrain défensif âgé de 27 ans a été prêté au Séville FC dans les dernières heures du mercato. Trois jours après avoir disputé son premier match avec le club de Nervion (1-1 contre l’Espanyol), l’international français (25 sélections, 3 buts) a été officiellement présenté à la presse locale. L’occasion pour l’ancien Monégasque de revenir sur la fin du mercato et son arrivée avortée à l’Olympique Lyonnais.

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« C’est vrai que tout s’est joué dans les dernières minutes du mercato. Mais lorsque j’ai reçu le premier contact de Séville, en présence de mes agents, tout s’est passé très vite. J’étais convaincu que je pouvais devenir un joueur de Séville. Je donne toujours la priorité aux personnes qui souhaitent m’avoir dans leur équipe, au sein de leur organisation. J’ai donné ma parole et, en quelques heures, tout a pu se concrétiser. Le dîner a été un peu tendu, mais ça s’est bien passé. Il est vrai qu’il y avait des rumeurs et que de nombreuses équipes parlaient de moi, mais dans la vie, tout ce que Dieu fait et décide est bon et positif. Finalement, j’ai eu l’occasion de venir à Séville après l’option de Lyon et je suis sincèrement très heureux que cette opportunité se soit présentée, car compte tenu de ma situation à ce moment-là, c’était parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux », a-t-il confié en conférence de presse.

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