Villarreal augmente la clause de Georges Mikautadze pour les derniers jours du mercato !

Villarreal entend bien passer une fin de mercato tranquille. Le sous-marin jaune s’attendait à un été plutôt calme et, sauf énorme surprise dans les dernières semaines, c’est la tendance qui se confirme. Mais le club sait aussi que le marché peut rapidement s’emballer, comme l’a rappelé le coach Iñigo Pérez avant la rencontre face au Racing : « le marché suit son propre cours et s’accélère quand il le souhaite. » Villarreal a donc pris les devants pour protéger ses principaux actifs, notamment Georges Mikautadze.

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Recruté l’été dernier en provenance de l’OL contre 30 M€, l’international géorgien (43 sélections) disposait d’une clause libératoire fixée à 60 M€. Une somme importante, mais qui reste abordable pour les grandes écuries européennes, raison pour laquelle Villarreal a décidé de renforcer encore sa position. Selon Marca, pour les dix derniers jours du mercato, le montant nécessaire pour libérer Mikautadze est ainsi passé à 75 M€, soit 15 M€ supplémentaires. Une hausse qui permet au club espagnol de mieux sécuriser l’avenir de son attaquant, tout en s’assurant une indemnité particulièrement conséquente en cas de départ.

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Une clause élevée

Cette décision intervient alors que le FC Barcelone cherche toujours un nouvel avant-centre pour préparer la succession de Robert Lewandowski et que le nom de Mikautadze circule parmi les pistes étudiées. Villarreal sait donc qu’une offensive tardive n’est pas à exclure et se prépare à cette éventualité. La direction sportive du club est prête à intervenir en cas d’imprévu, consciente que les dernières semaines du mercato constituent traditionnellement la période la plus mouvementée, même si pour le moment, le club n’a reçu aucune offre.

Le Sous-marin jaune peut d’ailleurs se souvenir de ce qui s’était produit l’été dernier. Le départ de Yeremy Pino vers Crystal Palace avait été bouclé dans les derniers jours du marché, permettant ensuite à Villarreal de réinvestir rapidement l’argent récupéré pour recruter… Mikautadze à l’OL. Cette fois, le club veut éviter de subir les événements et l’augmentation de la clause du Géorgien lui offre une double sécurité : conserver son buteur dans de bonnes conditions ou récupérer un véritable pactole si une offre XXL venait à arriver en fin de mercato.