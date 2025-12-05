PSG : Luis Enrique défend Khvicha Kvaratskhelia

Étincelant la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, alors qu’il n’a rejoint le club de la capitale qu’en milieu de saison, Khvicha Kvaratskhelia est accusé cette année d’être bien meilleur en Ligue des Champions (2 buts, 2 passes décisives en 4 matches) qu’en Ligue 1 (1 but, 3 passes décisives en 12 matches). À la veille d’affronter Rennes au Parc des Princes, Luis Enrique a tenu à monter au créneau pour défendre le Géorgien.

« Je ne fais aucune distinction pour un joueur qui joue bien en championnat ou en Ligue des Champions, ce n’est pas important. C’est comme ça, il faut l’accepter. Je suis très content de ses performances. C’est un joueur de haut niveau. Je suis content de son niveau pendant la saison. Pendant la saison, c’est comme tout le monde, les joueurs ont des hauts et des bas », a-t-il indiqué en conférence de presse.