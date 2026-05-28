Le LOSC a choisi Davide Ancelotti

Qui pour succéder à Bruno Genesio ? Après deux ans à la tête du LOSC marquée par une campagne jusqu’en 8e de finale de Ligue des Champions, puis une 3e place synonyme de qualification pour la C1 l’an prochain, le technicien a décidé de s’en aller à la fin de son contrat. Il ne manque pas de proposition, à commencer par l’OM où l’optimisme est de mise pour le convaincre de venir, comme nous vous le révélions hier. Olivier Létang aurait bien conservé son coach, il s’est finalement résolu à chercher son successeur.

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Le président des Dogues avait fait de Thiago Motta sa priorité. L’ancien milieu de terrain prenait la tête d’une short-list dans laquelle on retrouvait Stéphane Dumont, Dimitri Farbos, l’un des adjoints de Bruno Genesio, mais aussi Davide Ancelotti. Selon les informations de Marca, que nous sommes en mesure de confirmer, c’est bien ce dernier nommé qui a été choisi. Il pourrait même être présenté dès lundi prochain (1er juin, 14h) par Létang, ce dernier ayant convoqué la presse pour une conférence au domaine de Luchin.

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Le pari Davide Ancelotti

Il s’agit d’un gros pari effectué par le LOSC. Davide Ancelotti, fils de Carlo, a suivi les pas de son père au PSG d’abord en charge de la préparation physique (c’est là qu’il rencontre Létang), puis au Real Madrid, au Bayern Munich, à Naples, à Everton et à nouveau chez les Merengues. Avec l’expérience engrangée, il a pris du galon et des responsabilités au sein du staff technique de la Casa Blanca jusqu’à devenir assistant de Carlo Ancelotti. Il est parti du club en même temps son père l’an denier pour l’assister au sein de la Seleçao, avant de prendre son envol.

🚨 #losc



Accord trouvé entre Davide Ancelotti et le LOSC



🇮🇹 le coach italien, ancien adjoint de son père Carlo, devrait devenir le successeur de Bruno Genesio sur le banc lillois@footmercato pic.twitter.com/OrmrN485e6 — Sébastien Denis (@sebnonda) May 28, 2026

Ancelotti fils (36 ans) a pris en main Botafogo pour une expérience correcte (55 matchs dirigés, 1,67 point pris en moyenne) dans une institution alors marquée par l’instabilité instaurée par John Textor. Il s’en est allé à la fin de la saison en décembre, laissant O Glorioso à une 6e place de Série A brésilienne. Le jeune coach a retrouvé son père au sein du staff du Brésil afin de préparer la Coupe du Monde. Mais verra-t-il le Mexique, les États-Unis et le Canada ? Il est d’ores et déjà attendu à Lille.