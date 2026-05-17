Real Madrid : Kylian Mbappé de retour dans le onze contre Séville

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid est devenu un cirque. Entre des bagarres entre joueurs et des relations glaciales entre plusieurs cadres du vestiaire et Arbeloa, le club merengue sort également d’une saison blanche humiliante. Pour ne rien arranger, le cas Kylian Mbappé fait grincer des dents. Alors que des supporters réclament son départ et l’ont sifflé allégrement lors de son entrée face à Oviedo en milieu de semaine, le Bondynois s’est illustré avec une pique envoyée à Arbeloa après la rencontre.

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« Arbeloa m’a dit que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe, je dois l’accepter », avait déclaré le Français après le match. Finalement, ce dimanche, Mbappé n’est pas le quatrième choix de l’Espagnol, qui s’était d’ailleurs exprimé sur sa relation avec l’ancien Parisien ce samedi. En effet, face au Séville FC, Kylian Mbappé a été titularisé lors du déplacement au stade Ramon-Sanchez-Pizjuán. Pour mettre fin aux polémiques, le joueur formé à Monaco serait inspiré de se montrer décisif en Andalousie.