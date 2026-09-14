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L’énorme troll de la compagne d’Adeyemi visant Yan Diomandé

Par Josué Cassé
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Buteur avec le FC Barcelone lors de la 5e journée de Liga, ce dimanche, Karim Adeyemi a participé à la victoire des siens contre Levante. Décisif lors de son entrée en jeu, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a confirmé ses débuts encourageants en Catalogne. "Allez Karim", a d’ailleurs écrit sur Instagram sa compagne, Loredana Zefi, pour l’encourager.

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Cette dernière semble, malgré tout, être aussi déjà plongée dans la rivalité avec le Real Madrid puisqu’elle a ajouté comme commentaire : "140 millions", soit le montant déboursé par l’équipe merengue pour recruter Yan Diomandé au RB Leipzig. Une pique qui risque de faire jaser alors que l’Ivoirien, titulaire pour la première fois samedi face au Rayo Vallecano, continue de décevoir.

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