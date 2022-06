Arsenal fait déjà parler la poudre sur le mercato

La suite après cette publicité

Pas de temps à perdre pour les Gunners. Après une fin de saison 2021-2022 frustrante, avec tout de même une cinquième place de Premier League à la clé et donc le retour de l'Europe l'an prochain à l'Emirates Stadium, Arsenal entend bien saisir chaque opportunité sur ce mercato estival 2022 pour ajouter ce qu'il manque à l'effectif de Mikel Arteta afin d'intégrer à nouveau le top 4 qui fuit les Londoniens depuis maintenant six ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Arsenal a connu un départ plus que canon dans cette fenêtre estivale.

Gabriel Jesus en tête de gondole

Désireux de renforcer un secteur offensif que Nicolas Pépé, décevant depuis son arrivée en Angleterre, pourrait bien déserter cet été, les Canonniers ont d'abord enrôlé le jeune ailier de São Paulo Marquinhos (19 ans) pour 3,5 M€. Si ce recrutement ressemble plus à une promesse pour l'avenir qu'autre chose, le recrutement de Fabio Vieira (22 ans), pour 35 M€ (+ 5 M€ de bonus) apporte déjà plus de garanties à l'entraîneur espagnol. Très prometteur, le milieu offensif portugais, doté d'une excellente qualité de passe et doué techniquement, correspond au type de joueurs dont Mikel Arteta raffole.

L'international Espoirs lusitanien (20 capes, 13 buts), qui devra toutefois prouver qu'il peut briller à un niveau plus élevé, pourra en tout cas se muer en véritable pourvoyeur de ballons en direction de ses attaquants dont l'identité commence à se préciser. Après avoir perdu Pierre-Emerick Aubameyang en janvier dernier puis Alexandre Lacazette, de retour à l'OL, cet été, Arsenal a jeté son dévolu sur Gabriel Jesus (25 ans) pour incarner cette nouvelle ère de buteurs dans le nord de Londres. Les dirigeants des Gunners ne semblent plus très loin d'un accord autour de 50 M€ avec leurs homologues de Manchester City pour l'attaquant brésilien, qui souhaite lui rejoindre les Gunners.

Tielemans, l'autre priorité

Une autre victoire se dessine pour Mikel Arteta et Edu, le directeur sportif d'Arsenal. Elle concerne, en interne, la prolongation d'Eddie Nketiah (23 ans). L'attaquant anglais, pur produit d'Hale End et auteur d'une fin de saison remarquée, devrait prolonger jusqu'en 2027 avec son club formateur. Ajoutez à cela la prolongation de Mohamed Elneny (29 ans), second couteau expérimenté de confiance, mais aussi le retour de William Saliba (21 ans), patron de la défense de l'OM l'an dernier et néo-international français, sans oublier le recrutement du portier américain Matt Turner (27 ans), annoncé par le New England Revolution mais pas encore confirmé par Arsenal, et vous obtenez de solides bases pour démarrer l'été.

D'autant plus que les pensionnaires de l'Emirates Stadium ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Toujours dans le secteur offensif, les noms de Giovanni Simeone (26 ans, Hellas Vérone), Jarrod Bowen (25 ans, West Ham) ou encore Raphinha (25 ans, Leeds) ont été liés à Arsenal ces dernières semaines. Au milieu de terrain, la piste prioritaire demeure celle menant à Youri Tielemans (25 ans, Leicester). L'ancien Monégasque a clairement ouvert la porte à un départ du King Power Stadium, mais est très courtisé sur le marché. Là non plus, les Gunners vont devoir faire vite sous peine d'essuyer un premier revers important après un début de mercato bien mouvementé.