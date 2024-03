PSG : Kylian Mbappé, une dernière très amère au Vélodrome

Du classique pour le Classique. Excepté la pluie inattendue pour un 31 mars à Marseille, le reste de cette soirée comptant pour la 27e journée de Ligue 1 a malheureusement réservé aux supporters marseillais un goût de déjà-vu ce dimanche soir. Malgré une ambiance incandescente, un record historique d’affluence avec plus de 66000 supporters présents dans l’enceinte phocéenne et une supériorité numérique de près d’une heure, l’OM a encore rendu les armes (0-2) face au rival parisien. Puni par Vitinha au retour des vestiaires (53e), le club marseillais craquait une nouvelle fois dans les derniers instants sur un contre assassin conclu victorieusement par Gonçalo Ramos (85e). Un nouveau succès de prestige pour le PSG, son 50e toutes compétitions confondues face aux Olympiens, lui permettant de conforter sa suprématie nationale. Pourtant, au milieu de ce bonheur, le cas Kylian Mbappé ne manquera, lui, pas de faire parler.

Très peu trouvé par ses partenaires pendant plus d’une heure de jeu, l’ancien Monégasque, déjà décevant avec les Bleus lors de la trêve internationale, n’a jamais réellement été en position idéale pour sublimer ce choc (12 ballons perdus, 4 duels remportés sur 8 disputés, 2 petites dribbles réussis). Plutôt bien bloqué par les défenseurs phocéens, le Bondynois, largement sifflé par le public marseillais, cédait finalement sa place à la 64e minute de jeu. Remplacé par Gonçalo Ramos, le numéro 7 parisien, crédité d’un 4 par la rédaction FM, ne manquait d’ailleurs pas d’afficher sa frustration. Certaines vidéos publiées après la rencontre laissaient ainsi entrevoir des propos insultants de sa part. «Je n’ai rien vu. Rien du tout», a cependant lâché Luis Enrique, surpris par la question, en conférence de presse. Plus tôt face aux journalistes, le technicien espagnol s’était d’ailleurs emporté au micro de Prime Vidéo, agacé de devoir constamment se justifier sur sa gestion vis à vis du buteur parisien. «Vous disiez que vous compreniez ma décision de sortir Mbappé ? Bah si ça n’avait pas été le cas, je m’en fiche !»

Une performance neutre, une sortie commentée !

Et d’ajouter : «c’est la même musique chaque semaine… C’est très fatiguant. Je suis l’entraîneur, je prends les décisions tous les jours, je ferai la même chose chaque semaine jusqu’à mon dernier jour à Paris. J’essaye toujours de trouver la meilleure solution pour mon équipe». Relancé sur la prestation de son protégé quelques minutes plus tard, l’ancien coach du Barça préférait, cette fois-ci, livrer une analyse plus collective. «J’aime ces ambiances, quand c’est un peu chaud comme ça. Sur le match, on a été mieux en deuxième mi-temps, notamment dans la solidarité et avec ceux qui sont sortis du banc. La première, on a été loin de notre niveau. Les joueurs ont commis des erreurs techniques qu’ils ne commettent pas habituellement». Si Luis Enrique a donc une nouvelle fois fait preuve d’une certaine force de caractère, Mbappé, lui, a brillé par sa frustration. Au moment de sa sortie et après quelques regards envoyés vers son banc, il est ainsi directement rentré au vestiaire en compagnie d’Ousmane Dembélé.

Un nouvel indice quant à son désarroi ? Pas pour le club parisien, assurant que le joueur est simplement allé à se sécher après plusieurs minutes passées sous une pluie battante. Une version qui ne devrait cependant pas convaincre l’ensemble des observateurs, qui plus est après la moue affichée par l’intéressé et ce post énigmatique envoyé sur Instagram une heure après le coup de sifflet final. Présent en zone mixte, Milan Škriniar, de retour à la compétition, assurait pourtant également à son tour que son coéquipier n’avait montré aucune signe de colère après la rencontre. «Je l’ai vu dans les vestiaires, il avait le sourire, il était heureux, je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez mais après le match il était heureux», confié le défenseur slovaque. Si chacun se fera désormais son avis sur l’état d’esprit de Kylian Mbappé au soir de ce 31 mars, cette soirée ne devrait certainement pas calmer les débats autour de sa relation avec Luis Enrique…