Real Madrid : Florentino Pérez boycotte le Clásico

Le Clásico de dimanche entre le FC Barcelone et le Real Madrid (21h) se disputera sans Florentino Pérez. Alors que tous les regards seront tournés vers le retour de José Mourinho au Camp Nou, le président madrilène a décidé de ne pas faire le déplacement en Catalogne pour assister à cette affiche. Selon Mundo Deportivo, aucune rencontre n’est donc prévue entre Florentino Pérez et son homologue barcelonais Joan Laporta. Une absence qui témoigne des tensions persistantes entre les deux institutions, dont les relations se sont considérablement dégradées depuis l’affaire Negreira. Le Real Madrid s’est notamment engagé dans une offensive contre le Barça dans ce dossier, provoquant une rupture du dialogue entre les directions. Conséquence directe de cette situation, le traditionnel déjeuner organisé entre les dirigeants des deux clubs avant chaque Clásico n’aura pas lieu cette année.

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Cette décision n’est toutefois pas une première puisque Florentino Pérez n’a plus assisté à un Clásico au Camp Nou depuis plusieurs saisons. Lors de la précédente confrontation à Barcelone, Pirri, président d’honneur du Real Madrid, avait été le seul représentant madrilène présent dans la tribune présidentielle. Cette fois, un vice-président du club merengue devrait faire le déplacement pour représenter l’institution dans les espaces VIP.