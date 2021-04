OL : Rudi Garcia met la pression sur ses joueurs

La suite après cette publicité

Qualifié difficilement ce jeudi pour les quarts de finale de la Coupe de France face au Red Star (2-2, 5-4 aux tirs au but), l'Olympique Lyonnais connaît également des moments difficiles en championnats. Accroché par le Stade de Reims (1-1), battu par le Paris Saint-Germain (4-2) et incapable de battre le Racing Club de Lens, le club rhodanien vit une mauvaise passe et se retrouve quatrième à huit points de Lille qui trône en tête. Dans une situation peu évidente, l'équipe de Rudi Garcia n'a plus le droit à l'erreur dans la course au titre et voit le podium s'éloigner.

Une situation d'urgence qui a obligé Rudi Garcia à tirer la sonnette d'alarme. En conférence de presse, le technicien français n'y est pas allé de main morte : «les joueurs doivent être conscients que la victoire est impérative. Tout est encore possible et on est encore en course en Coupe de France. On aura un gros match à Monaco entre Nantes et Lille en L1. Tout est possible en championnat même si on est pour l'instant à la mauvaise place, la quatrième place. L'objectif, c'est de dépasser, d'abord le troisième ou un de ceux à portée de points. On est obligé de gagner dimanche. Il faut forcer la réussite et en faire plus.» L'occasion de mettre ses joueurs face à leurs responsabilités.

Rudi Garcia rêve de doublé

Conscient que le visage affiché récemment est insuffisant, Rudi Garcia estime retrouver l'équipe du début de saison qui manquait de réussite et d'efficacité. Il s'attend donc à une réaction demain soir face au SCO d'Angers : «comme en début de saison, on a retrouvé notre matchnullite aigue. On vient de sortir des nuls à l'extérieur et ce sont des mauvais résultats quand on veut rester sur le podium. À nous de retrouver la victoire.» S'il a également pointé du doigt le nombre d'erreurs individuelles qui est important sur les derniers matches, il a aussi tenu à répondre aux critiques.

L'entraîneur lyonnais a ainsi justifié son management tout en exprimant son désir de remporter le doublé championnat - Coupe de France avec l'OL : «si on suit ou si on écoute ce que l'on nous dit, surtout à moi, on peut partir en vacances. Tout serait déjà joué et on peut aller se reposer plus tôt si les joueurs sont fatigués. La vérité c'est que l'on peut encore faire le doublé. À nous de passer Monaco en Coupe, à nous de battre Angers et on sera toujours dans la course ou on pourra au moins récupérer une place sur le podium dans un premier temps.» Il ne reste plus qu'à joindre les actes à la parole.