Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de Chelsea

L'effectif actuel du FC Barcelone ne sera vraisemblablement pas le même le 1er septembre prochain. Toujours en quête d'argent pour renouveler son effectif, et de libérer de la masse salariale pour alléger ses dépenses, le club catalan n'a pas encore réussi la moindre grosse vente cet été. Il y a simplement eu Philippe Coutinho, qui a pris la direction définitive d'Aston Villa contre 20 M€ au tout début de l'été. Tous les autres dossiers ont pour le moment capoté.

Il y a bien sûr le cas Frenkie de Jong qui crispe la direction, mais sauf retournement de situation, le Néerlandais restera au club. Une vente du milieu de terrain néerlandais aurait pu rapporter entre 80 et 85 M€ si ce dernier avait accepté l'offre de Manchester United. Il faut trouver du cash ailleurs et c'est probablement Pierre-Emerick Aubameyang qui va s'atteler à la tâche. Ce dernier est en passe d'accepter sa situation et le fait de rebondir à Chelsea.

Aubameyang va dire oui à Chelsea

Selon les informations de Sport, ce deal arrange tout le monde en réalité. Certes, l'attaquant n'a pas vraiment envie de quitter Barcelone où il se sent bien après être arrivé seulement en janvier dernier, mais il sait également qu'en rejoignant les Blues, il a l'assurance d'obtenir une place de titulaire. Le Barça ne peut lui offrir cette garantie-là depuis la venue de Robert Lewandowski. Xavi le sait même s'il aurait compté sur le Gabonais et sa redoutable adresse devant le but.

La décision est prise. Reste maintenant à s'entendre sur les termes d'un contrat et du transfert entre les deux clubs. Une rencontre a déjà eu lieu hier entre les représentants des Blues et le joueur afin de dessiner cet accord contractuel, avant d'envoyer une offre officielle au Barça. Les négociations ont débuté. Relevo indique que l'ancien d'Arsenal devrait doubler son salaire à Londres, alors qu'une première proposition de transfert 19 M€ (+5 M en variables) est partis d'Angleterre ce matin. On se rapproche du but.