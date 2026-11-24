Ce n’est peut-être pas encore la fin du feuilleton, mais le Tribunal arbitral du sport vient d’inverser la décision de la CAF. Saisi par le Maroc et le Sénégal dans l’affaire de la finale de la CAN 2025, le TAS a déclaré que les Lions de la Teranga étaient proclamés vainqueurs de la compétition.

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Une annonce qui a immédiatement fait réagir le compte X de l’équipe nationale du Sénégal. « 18 janvier 2026, 24 novembre 2026. Encore et toujours champions d’Afrique », peut-on lire. On attend désormais la réponse des Marocains.