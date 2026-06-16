Manchester United : Marcus Rashford a une clause secrète dans son contrat

À 28 ans, Marcus Rashford s’apprête à faire son retour à Manchester United, alors qu’un flou total entoure son avenir. Si le club mancunien ne souhaite qu’un transfert permanent et a fixé une clause de départ à 47,5 millions d’euros, l’attaquant anglais refuse de rejoindre un autre club de Premier League et préférerait honorer ses deux ans de contrat restants à Old Trafford s’il devait rester en Angleterre comme l’explique The Athletic.

La suite après cette publicité

Une porte de sortie à l’étranger reste néanmoins l’option la plus crédible pour débloquer la situation. Un intérêt du FC Barcelone n’est pas exclu, tout comme celui d’autres cadors européens attirés par le prix fixé, d’autant que la clause libératoire exclut catégoriquement les rivaux historiques que sont Liverpool et Manchester City.