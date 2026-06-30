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Coupe du Monde

CdM 2026, Maroc : la folle égalisation de Diop à la dernière seconde

Par Valentin Feuillette
1 min.
Issa Diop @Maxppp
Pays-Bas 1-1 Maroc
winamax
1 2.30 N 3.05 2 3.35 bonus 100€

Le Maroc a arraché une égalisation totalement folle dans le temps additionnel face aux Pays-Bas en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. À la 90e+1 minute, Chemsdine Talbi a délivré un centre parfait depuis le côté gauche vers le point de penalty, où Issa Diop a surgi pour placer une tête imparable dans la lucarne de Bart Verbruggen.

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Alors que les Oranjes pensaient tenir leur qualification après l’ouverture du score de Cody Gakpo, les Lions de l’Atlas ont trouvé les ressources pour revenir au bout du suspense. Cette égalisation in extremis envoie les deux équipes en prolongation au terme d’un scénario complètement renversant.

Pub. le - MAJ le
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