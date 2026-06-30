CdM 2026, Maroc : la folle égalisation de Diop à la dernière seconde
Le Maroc a arraché une égalisation totalement folle dans le temps additionnel face aux Pays-Bas en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. À la 90e+1 minute, Chemsdine Talbi a délivré un centre parfait depuis le côté gauche vers le point de penalty, où Issa Diop a surgi pour placer une tête imparable dans la lucarne de Bart Verbruggen.
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🇳🇱🇲🇦 L'égalisation d'Issa Diop !
Le Maroc revient au score à la 90ème minute, quelle fin de match !https://t.co/VtaVsaYxel
Alors que les Oranjes pensaient tenir leur qualification après l’ouverture du score de Cody Gakpo, les Lions de l’Atlas ont trouvé les ressources pour revenir au bout du suspense. Cette égalisation in extremis envoie les deux équipes en prolongation au terme d’un scénario complètement renversant.
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