Une star de Chelsea déclare forfait face au PSG

Demain soir, Chelsea veut réaliser l’impossible pour éliminer le Paris Saint-Germain et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa défaite 5-2 au match aller. Cependant, Liam Rosenior va devoir tenter ce pari sans son capitaine Reece James.

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Fraichement prolongé jusqu’en 2032, le défenseur anglais est obligé de déclarer forfait face au PSG. The Athletic assure que James est à nouveau blessé aux ischio-jambiers et qu’il sera absent des terrains pendant plusieurs semaines. Un énorme coup dur pour les Blues.

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