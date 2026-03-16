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Ligue des Champions

Une star de Chelsea déclare forfait face au PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Reece James @Maxppp
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Demain soir, Chelsea veut réaliser l’impossible pour éliminer le Paris Saint-Germain et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa défaite 5-2 au match aller. Cependant, Liam Rosenior va devoir tenter ce pari sans son capitaine Reece James.

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Fraichement prolongé jusqu’en 2032, le défenseur anglais est obligé de déclarer forfait face au PSG. The Athletic assure que James est à nouveau blessé aux ischio-jambiers et qu’il sera absent des terrains pendant plusieurs semaines. Un énorme coup dur pour les Blues.

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Pub. le - MAJ le
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