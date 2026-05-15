L1 : l’OL croit fermement à la 3e place

De chassé à chasseur. En une semaine, l’Olympique Lyonnais a échangé de rôle avec le LOSC. En effet, les Gones se sont inclinés face à Toulouse pendant que les Dogues ont croqué Monaco. Résultat : les Nordistes, qui vont affronter Auxerre, sont troisièmes. Les Lyonnais, eux, pointent en quatrième position avant de recevoir Lens. Un coup dur pour l’OL qui pouvait s’assurer une place en C1. Mais rien n’est encore perdu. En conférence de presse, Dominik Greif a avoué : «ça va être un match très difficile contre un adversaire qui a réalisé une saison exceptionnelle. Mais nous sommes une équipe qui aime affronter des adversaires de qualité. On a fait de bons matches contre nos concurrents directs. Donc nous allons préparer ce match du mieux possible et nous verrons dimanche (…) Je pense que le stade réagira s’il se passe quelque chose dans les autres matchs, mais pendant la rencontre je suis concentré uniquement sur ce qu’il se passe sur le terrain. Comme nous n’avons plus totalement notre destin entre nos mains, nous devons seulement penser à gagner ce match et nous verrons ensuite ce qu’il se passe ailleurs.»

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Après lui, Paulo Fonseca a avoué : «nous devons être positifs. Nous sommes dans une bonne position et nous avons encore des possibilités. C’est vrai que nous dépendons aussi des résultats des autres équipes, mais nous sommes optimistes à l’approche du dernier match. Nous avons la possibilité d’assurer une quatrième place, c’est pourquoi nous devons rester positifs avant cette rencontre (…) Mon rôle est de rester positif et de leur faire comprendre qu’il y a encore quelque chose à accomplir. Je pense que ce sera un beau match devant nos supporters. C’est important de comprendre comment fonctionne le groupe : est-ce qu’il aime la pression des résultats ou est-ce qu’il a plus de difficultés avec cela. Nous avons nos stratégies avec le groupe. Cette semaine, j’ai montré aux joueurs que rien n’était terminé. Nous voulons gagner ce dernier match et nous sommes fiers de la saison accomplie (…) Ce ne sera jamais une déception de finir quatrième ou cinquième. Quand nous avons commencé la saison, qui aurait cru que nous terminerions à ces places ? Quand on voit les investissements des autres équipes et les nôtres, jamais je n’aurais pensé que nous en serions là et je ne serai jamais déçu de finir quatrième ou cinquième. Ce que j’ai aimé, c’est le groupe et la façon dont il travaille ensemble. Nous avons réalisé une saison avec un groupe qui travaille énormément et qui fait les choses ensemble. C’est ce que j’aime beaucoup dans cette équipe. La vérité, c’est que nous n’avons pas les qualités individuelles que nous avions avant. Le club a perdu Cherki, Lacazette, Almada, Mikautadze, Lucas Perri… Beaucoup de joueurs capables de faire des différences individuellement. Nous avons compris que nous devions être une équipe pour obtenir des résultats. L’une des grandes forces de cette équipe, c’est la façon dont les joueurs travaillent ensemble.» Ils espèrent finir en beauté dimanche soir.