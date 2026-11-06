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Équipe de France : quand Pablo Pagis apprend sa première sélection

Par Kevin Massampu
1 min.

Zinedine Zidane a dévoilé sa deuxième liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France, ce vendredi. Parmi les nombreuses décisions de ZZ, un choix retient particulièrement l’attention : Pablo Pagis (23 ans). Le milieu offensif du Paris Football Club va connaitre sa toute première convocation chez les Bleus dans les prochains jours, profitant notamment du forfait de Maghnes Akliouche. La réaction du principal concerné, elle, ne s’est pas faite attendre.

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𝑭𝒆́𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 ! 😍

En chemin vers Auxerre avec ses coéquipiers, l'attaquant parisien a appris sa première convocation chez les Bleus. 🇫🇷
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C’est dans le bus du Paris FC, qui se rendait à Auxerre pour le match entre les deux équipes en Ligue 1, que Pagis a appris sa convocation chez les Bleus aux côtés de ses coéquipiers. L’ancien Lorientais a été chaleureusement félicité par ses coéquipiers ainsi que par son entraîneur, Liam Ronsenior. Arrivé cet été dans le club francilien, Pagis comptabilise deux buts et une passe décisive en neuf rencontres cette saison.

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