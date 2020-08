PSG : Kylian Mbappé évoque son état physique

Vraisemblablement, Kylian Mbappé jouera demain la finale de la Ligue des Champions mais nul ne sait encore s'il débutera la rencontre face au Bayern Munich ou s'il la terminera. Thomas Tuchel en personne a exprimé ses doutes sur la capacité du Français de tenir l'intensité de tout un match.

Remplaçant en quart de finale et titulaire en demi-finale, l'attaquant champion du monde affirme lui se sentir en meilleure condition physique. «Je me sens encore mieux. Plus les jours avancent, mieux je me sens. J’étais un peu à cran physiquement mais ça m’a fait du bien pour la finale de demain.»