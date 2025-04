Arsenal : les ennuis s’enchaînent pour Mikel Arteta avant le choc face au PSG

Le compte à rebours est lancé pour Arsenal. Hier soir, la bande de Mikel Arteta disputait un match contre Crystal Palace comptant pour la 34e journée de Premier League. Obligé de partager les points (2-2), le club londonien peut désormais se concentrer à 100% sur sa demi-finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Et si des doutes existent du côté des médias français sur la préparation « à l’économie » des Parisiens, Arsenal n’est pas épargné non plus. Plus tôt dans la journée, nous vous indiquions que la presse anglaise n’a pas été tendre avec William Saliba.

La suite après cette publicité

Le défenseur français s’est fait remarquer à cause d’une énième boulette réalisée hier soir. Une fragilité étonnante qui intervient au plus mauvais moment. L’ancien Stéphanois saura-t-il se ressaisir mardi prochain ? En attendant de le savoir, Mikel Arteta doit également gérer d’autres casse-têtes. Obligé de se passer des services de Thomas Partey (suspendu), Gabriel Jesus, Kai Havertz, Jorginho, Gabriel Magalhães et de Riccardo Calafiori (tous blessés), l’Espagnol a d’autres soucis supplémentaires. En attaque, face à cette impressionnante cascade de blessures, Arteta est obligé d’installer Leandro Trossard au poste de numéro 9.

Beaucoup de pépins physiques

« Oui, il est certainement prêt à jouer à n’importe quel poste. Nous devons procéder à certains ajustements, non pas à cause du PSG, mais à cause de la situation que nous avons connue avec Thomas (Partey) et quelques autres joueurs, mais c’est une bonne chose, car l’équipe fait preuve d’adaptabilité, de polyvalence pour que certains joueurs puissent jouer à différents postes. C’est très important, surtout quand nous avons le nombre de joueurs que nous avons actuellement », déclarait le coach londonien avant le match contre Palace. Et pour le moment, le Belge, qui évoluait devant hier soir, lui donne entière satisfaction puisqu’il a inscrit quatre buts lors de ses quatre derniers matches. Cette solution peut-elle tenir face à un gros calibre européen ? Là encore, l’incertitude est de mise.

La suite après cette publicité

Enfin, Ben White et Mikel Merino ont eux aussi apporté leur lot de doutes à leur entraîneur. Absents hier soir, les deux Gunners ont été touchés face à Ipswich Town. « Ils ne pouvaient pas être impliqués, sinon ils l’auraient été. Malheureusement, après le match (contre Ipswich), nous avons eu des problèmes et ils ne sont pas en forme. Oui, nous devrons attendre et voir, ils n’étaient pas en mesure de faire partie de l’équipe aujourd’hui », a déclaré Arteta en conférence de presse après le match d’hier. Élément très polyvalent, capable de jouer au poste de numéro 9 et au milieu, Merino serait une grosse perte pour Arsenal s’il n’était pas remis à temps. A cinq jours du choc de C1, le coach espagnol prie désormais pour que toute sa troupe profite de ces jours de récupération pour être au rendez-vous mardi prochain.