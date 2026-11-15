Comment Tenerife a vécu le premier match depuis la mort de Jesus de Miguel

Le jour d’après pour Tenerife. Le lundi 2 novembre dernier, la saison 2026/2027 du club de deuxième division espagnole connaissait un tournant dramatique. Recevant Andorre, Tenerife tenait un match nul 2-2 et la rencontre a tourné au cauchemar quand Jesús Owono a percuté Jesús de Miguel dans le rond central. Sonné et victime d’un arrêt cardiorespiratoire suite au choc, l’attaquant de 30 ans a vu son état se détériorer dans la nuit avant de décéder au matin du mardi 3 novembre.

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«Le cœur brisé, la gorge serrée et nous sommes incapables de croire que cela soit vrai, le CD Tenerife a le regret d’annoncer le décès tragique, ce mardi 3 novembre 2026 à 8 h, de Jesús de Miguel Alameda», annonçait un communiqué du club espagnol. Les hommages se sont succédé suite à cette terrible nouvelle et les matches de la dernière journée ont été reportés. Ne jouant pas contre Grenade, Tenerife a fait son retour à la compétition ce mardi dans son stade Heliodoro Rodríguez López, le lieu où est tombé Jesús de Miguel quelques heures avant son décès.

Tenerife a rendu un vibrant hommage à Jesus De Miguel

Le match a tourné à l’avantage de Tenerife lors d’une victoire 2-0 contre la lanterne rouge Ceuta. Quatorzièmes, les insulaires prennent le large sur la zone rouge et se replacent en milieu de tableau. Mais plus que le résultat, l’essentiel était de rendre hommage de la meilleure des manières à Jesús de Miguel. La journée s’est tenue dans la tristesse et le club de Ceuta avait marqué son arrivée en déposant un bouquet de fleurs à la porte 9, symbolisant le maillot de l’ancien attaquant de Tenerife. L’artiste urbain Erik Air avait d’ailleurs précédemment réalisé une fresque de Jesús de Miguel à cette fameuse porte 9 représentant un des buts de la remontée du club en D2 espagnole. Le sourire de Jesús de Miguel étant ainsi immortalisé.

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Après l’échauffement, les joueurs de Tenerife et le capitaine Enric Gallego se sont réunis dans le rond central avec la famille de Jesús de Miguel pour former un moment d’unité. Ils ont aussi déposé un bouquet à l’endroit où le buteur a été percuté par Jesús Owono lors du match contre Andorre. Une ovation de la part des 15 692 spectateurs a eu lieu lorsque les deux équipes sont entrées sur le terrain avec un maillot en hommage à Jesús de Miguel. Une minute de silence s’est tenue avant que les applaudissements ne reprennent. Lors de la 9e minute, une banderole « Jesús de Miguel, éternel numéro 9 bleu et blanc » a été déployée tandis que la chanson « Carnaval Te Quiero » de Georgie Dann a été transformé en « De Miguel Te Quiero (De Miguel, je t’aime ndlr) » et sera le nouvel hymne à chaque match de Tenerife à domicile. Un moment plein d’émotion pour une perte tragique.