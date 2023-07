Kylian Mbappé et une star de la NBA s’amusent de l’offre d’Al Hilal !

Toute la planète football en parle ce lundi. Que fera Kylian Mbappé dans les prochaines semaines ? En conflit ouvert avec le PSG, le Bondynois est dans le viseur de plusieurs clubs mais Al-Hilal est le seul à être véritablement passé à l’action. En effet, le club saoudien a offert 300 millions d’euros pour recruter l’ancien Monégasque, lui offrant par la même occasion un salaire mirifique de 700 millions d’euros.

Et visiblement, avec les chiffres mirobolants qui sont évoqués, ce feuilleton a contaminé tout le monde du sport. En effet, Giannis Antetokounmpo, star et visage de la franchise des Milwaukee Bucks qui ont été champions NBA en 2021, a réagi à cette rumeur. Sur ses réseaux sociaux, le "Greek Freak" a tout simplement demandé à Al Hilal de le recruter, déclarant avoir un air de ressemblance avec Kylian Mbappé. Une blague qui n’a pas manqué de faire réagir le principal intéressé, visiblement hilare suite au tweet du double MVP de la NBA en 2019 et 2020.

