Barça : le Camp Nou franchit une nouvelle étape majeure dans sa rénovation

Les travaux du Camp Nou avancent toujours, malgré un rythme désormais moins soutenu. Dans une visite exclusive publiée par Mundo Deportivo, le média espagnol a pu découvrir l’évolution du chantier, avec environ 1 500 ouvriers encore mobilisés. La toiture se rapproche notamment de sa finalisation : il ne manque plus qu’une pièce pour terminer l’anneau de compression qui doit la soutenir. Ainsi, le stade doit retrouver sa pleine capacité de 104 600 places en 2028.

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🏟️ Las obras del Spotify Camp Nou, desde dentro: todas las novedades de las gradas



➡️ La apertura de palcos VIP de Lateral se prevé en marzo y habrá ya cuatro filas VIP en el Clásico femenino



✍️ @sergisoleMD @jordicardero https://t.co/PNwp02i4XK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 28, 2026

Les espaces VIP connaissent également des avancées importantes. Mundo Deportivo indique aussi que quatre rangées de sièges VIP seront disponibles dès dimanche pour le Clásico féminin, tandis que l’ouverture du double anneau de loges latérales est prévue en mars 2027. Le troisième niveau commence aussi à accueillir ses premiers sièges, avec un aménagement pensé pour faire apparaître l’écusson du Barça dans les tribunes.