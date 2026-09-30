Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Barça : le Camp Nou franchit une nouvelle étape majeure dans sa rénovation

Par Allan Brevi
1 min.
L'antre du FC Barcelone, le Camp Nou @Maxppp

Les travaux du Camp Nou avancent toujours, malgré un rythme désormais moins soutenu. Dans une visite exclusive publiée par Mundo Deportivo, le média espagnol a pu découvrir l’évolution du chantier, avec environ 1 500 ouvriers encore mobilisés. La toiture se rapproche notamment de sa finalisation : il ne manque plus qu’une pièce pour terminer l’anneau de compression qui doit la soutenir. Ainsi, le stade doit retrouver sa pleine capacité de 104 600 places en 2028.

La suite après cette publicité

Les espaces VIP connaissent également des avancées importantes. Mundo Deportivo indique aussi que quatre rangées de sièges VIP seront disponibles dès dimanche pour le Clásico féminin, tandis que l’ouverture du double anneau de loges latérales est prévue en mars 2027. Le troisième niveau commence aussi à accueillir ses premiers sièges, avec un aménagement pensé pour faire apparaître l’écusson du Barça dans les tribunes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier