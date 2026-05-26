AC Milan : Ibrahimovic et Allegri ont failli en venir aux mains

L’AC Milan est entré dans une zone de turbulences. Le club lombard a annoncé hier à la surprise générale, le départ de Giorgio Furlani, le PDG, du directeur sportif Igli Tare, de Massimiliano Allegri et du directeur technique Geoffrey Moncada. Zlatan Ibrahimovic, conseiller du propriétaire, Gerry Cardinale, apparaît le comme grand gagnant de cette décision. Ses pouvoirs sont renforcés après une saison où les Rossoneri ont échoué au 5e rang de Serie A, hors des places qualificatives à la Ligue des Champions donc, après une fin de saison manquée.

La suite après cette publicité

Il y a eu des moments de tensions cette saison, à en croire les informations relatées par le Corriere della Sera, notamment cet épisode dans un restaurant milanais où Massimiliano Allegri et Zlatan Ibrahimovic ont bien failli se battre entre eux. C’est Igli Tare qui a été contraint de séparer les deux hommes, en désaccord sur… le 3e gardien de l’effectif de la saison prochaine. Le technicien italien et l’ancien attaquant suédois avaient de plus en plus de mal à travailler ensemble, tout comme Furlani du reste. Allegri aurait pu poursuivre l’aventure pourtant en cas de qualification en C1, puisque son contrat aurait été prolongé automatiquement.