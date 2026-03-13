Chelsea : Liam Rosenior prévient le PSG

Présent en conférence ce vendredi, Liam Rosenior est revenu sur la lourde défaite des siens face au PSG (2-5). Avant le match retour, prévu ce mardi à Stamford Bridge, l’ancien tacticien de Strasbourg veut malgré tout y croire.

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«J’ai vu des équipes revenir d’un retard de trois buts de nombreuses fois en Ligue des Champions. Nous avons toujours une bonne chance si nous marquons le premier but la semaine prochaine, après ce match important demain (face à Newcastle, ndlr)», a indiqué le coach des Blues.