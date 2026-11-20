Mykhailo Mudryk ne manque pas d’ambition malgré une situation sportive compliquée. Prêté par Chelsea à Tottenham cette saison, l’ailier ukrainien peine à trouver sa place dans l’effectif des Spurs, avec seulement 16 minutes disputées en Premier League après dix journées de championnat. Un temps de jeu extrêmement limité à cause d’une blessure qui ne semble pourtant pas remettre en question ses objectifs personnels. Interrogé sur son plus grand rêve en tant que footballeur, le joueur a affirmé sans hésitation vouloir remporter le Ballon d’Or. « Gagner le Ballon d’Or. C’est mon rêve. Je n’ai jamais eu de plan B ; depuis l’enfance, il n’y a que le football. Et rien d’autre », a-t-il confié. Une ambition élevée pour un joueur qui n’a disputé qu’une seule rencontre avec son nouveau club depuis le début de l’exercice 2026-2027, sans parvenir à se montrer décisif.

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L’international ukrainien refuse néanmoins de renoncer à ses rêves d’enfance, malgré les difficultés rencontrées dans sa carrière. « Dès mon plus jeune âge, je me suis fixé des buts, des objectifs, des rêves, et j’ai continué à les poursuivre. Je ne peux pas décevoir ce petit garçon que j’étais », a-t-il expliqué. Lorsqu’il lui a été demandé s’il pensait pouvoir un jour soulever le prestigieux trophée individuel, Mudryk a simplement répondu : « nous allons travailler. » Actuellement estimé à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk espère désormais retrouver davantage de temps de jeu sous les couleurs de Tottenham. Son prêt en provenance de Chelsea doit notamment lui permettre de relancer une carrière qui peine encore à répondre aux attentes placées en lui.