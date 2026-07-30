Le Real Madrid a fait sa première offre pour Rodri

Florentino Pérez a changé d’avis. Longtemps contre la signature de Rodri, le président du Real Madrid s’est finalement laissé convaincre et a accepté de recruter le milieu international espagnol. Un renfort très attendu dans l’entrejeu, où les Merengues connaissent certaines difficultés depuis le départ à la retraite de Toni Kroos. L’expérimenté Rodri va pouvoir apporter toutes ses qualités à une équipe qu’il rêve de rejoindre depuis quelques années. Cette fois-ci, cela semble être la bonne.

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Hier, une nouvelle étape a été franchie par les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui ont enfin lancé l’opération Rodri. En effet, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le Real Madrid a approché Manchester City afin de nouer les premiers contacts et avancer sur ce dossier. Il a ajouté que les Merengues ne se voient pas mettre plus de 50 M€ pour un joueur de 30 ans en fin de contrat dans un an.

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Madrid a fait sa proposition

Un élément qui suscite aussi quelques interrogations après avoir enchaîné les pépins physiques. Ce qui a longtemps déplu à Florentino Pérez, qui n’était pas convaincu par sa signature. Malgré cela, le club de la capitale espagnole estime qu’il a des qualités qui feront du bien au groupe de José Mourinho. Le Real Madrid est donc bien décidé à recruter Rodri, qui constitue une belle opportunité de marché.

Ce jeudi, la Cadena SER explique que ce dossier avance dans le bon sens. La radio ibérique affirme que les Merengues ont formulé leur première proposition à Manchester City. Il s’agit d’une offre verbale de 50 M€. Le média espagnol ne précise pas si elle a été acceptée, mais il ajoute que l’aspect financier ne devrait pas poser de problème entre les deux clubs. Des détails sont encore en cours de finalisation entre les différentes parties. Mais la SER estime que tout devrait aller assez vite pour boucler ce transfert. AS confirme de son côté que les négociations avancent bien. Une bonne nouvelle pour toutes les parties concernées.