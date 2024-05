Saison historique sur les affluences de la Ligue 1

La Ligue 1 n’a jamais autant rempli ses stades que cette saison. Malgré une saison marquée par les incidents entre les supporters, les affluences n’ont jamais été aussi élevées d’après les chiffres de la LFP. Au total, la Ligue 1 a attiré 8,27 millions de personnes sur ses 305 matchs, ce qui équivaut à une moyenne de 27 113 spectateurs par match. La progression est très importante cette année, marquée par le passage à 18 clubs. Il y a une hausse de 14% par rapport à l’année dernière. Comme chaque année, les grandes villes font figure de bons élèves. Le Vélodrome est de loin le stade qui a accueilli le plus de spectateurs avec une moyenne de 60 799 (92% de remplissage). Les Marseillais sont suivis des Parisiens, avec une moyenne de 47 373 (99%) et des Lyonnais, avec 45 379 (78%).

Les plus mauvaises affluences sont à Clermont, avec une moyenne de 9 772 spectateurs, mais un taux de remplissage de 91% (le stade Gabriel-Montpied étant en travaux). Le mauvais élève reste l’AS Monaco avec une moyenne de 7 587 spectateurs et seulement 46% de taux de remplissage au stade Louis-II. Les équipes qui enregistrent les plus fortes progressions sont les deux équipes qui sont montées de Ligue 2, avec +75% pour Le Havre AC et +51% pour le FC Metz. Le Stade Brestois 29 (+15%) et le Stade de Reims (+14%) ont également capitalisé sur leur saison.