Real Madrid : Aurélien Tchouameni sort du silence !

Comme Federico Valverde hier soir, Aurélien Tchouameni a pris la parole sur ses réseaux sociaux, alors que la presse espagnole a révélé que les deux joueurs s’étaient battus ce jeudi à l’entraînement. Dans ce long message posté sur son compte Instagram, l’international tricolore dit regretter les incidents "inacceptables" s’étant produits à Valdebebas.

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«Ce qui s’est passé cette semaine à l’entraînement est inacceptable. Je dis cela en pensant à l’exemple que nous sommes censés donner aux jeunes, que ce soit au football ou à l’école. Peu importe qui a raison ou tort, nous devrions toujours chercher la solution la plus calme pour résoudre un conflit. Surtout, je suis désolé pour l’image que nous avons donnée du club. Je connais les fans, le staff, mes coéquipiers, la direction, tout le monde est profondément déçu de la façon dont cette saison s’est déroulée. Mais la frustration ne peut pas tout excuser. Ces incidents, même s’ils peuvent se produire dans n’importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid. Surtout depuis que le Real Madrid est le club le plus discuté au monde», écrit Tchouameni.

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Il dément certaines fake news

Mais pour l’ancien Monégasque, tout n’est pas bon à croire. Selon lui, les réseaux sociaux et les médias ont grossi l’ampleur de l’altercation entre les deux hommes. «Internet adore inventer les histoires les plus folles pour le buzz, alors ne croyez pas tout ce qui est dit ou le faux récit. De toute façon, ce n’est plus le moment de savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, ou qui avait raison ou tort. Je reconnais la sanction du club et l’accepte», ajoute-t-il.

«Nous restons une famille, avec des désaccords parfois, mais nous devons toujours placer nos objectifs au-dessus de tout le reste. Je me suis excusé auprès du groupe, et je veux aussi m’excuser auprès de tous les Madrilènes. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, et tout ce que nous voulons, c’est El Clásico et la saison à venir, ramener le club au sommet, là où il doit être.» Pour rappel, les deux joueurs ont chacun écopé d’une amende de 500 000 euros de la part de leur club.