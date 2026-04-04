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Moussa Diaby exclu pour avoir tapé dans les parties intimes d’un adversaire

Par Tom Courel
1 min.
Moussa daiby @Maxppp
Ittihad 1-0 Hazem

Un vendredi soir très sombre pour Moussa Diaby (26 ans). Hier, l’ailier d’Al-Ittihad s’est fait remarquer lors du match face à Al-Hazem, mais pas pour de bonnes raisons. Titulaire sur le côté droit de l’attaque, l’ancien joueur d’Aston Villa a été expulsé dès la 34e minute. La cause ? Un geste d’humeur totalement déplacé qui a donc gâché sa prestation. Pressé par le capitaine adverse Abdulrahman Al-Dakheel, Diaby a perdu son sang-froid en assénant un coup de pied retourné dans les parties intimes de son adversaire, provoquant ainsi son effondrement sur la pelouse.

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L’arbitre n’a pas hésité une seconde avant de brandir le carton rouge. Par la suite, l’ancien attaquant du PSG a vite rejoint les vestiaires. Malgré cette infériorité numérique, la formation de Saudi Pro League a réussi à s’imposer par la plus petite des manières (1-0). Les coéquipiers du Tricolore calent à la 6e place du tableau.

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