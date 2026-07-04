Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

Il n’y a pas que le but dans la vie, il y a aussi la passe. Demandez à Kylian Mbappé à quel point Michael Olise est important pour lui, alors que le Français domine le classement des passeurs avec 5 assists au compteur. Mais comme pour les buteurs, la compétition est rude.

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Car Brahim Diaz, le feu follet marocain, vient de revenir dans la course, avec deux passes décisives délivrées lors du 8e de finale face au Canada. La première pour Ounahi, la seconde pour Rahimi. Voilà le Marocain avec 4 passes au compteur, tout comme Bruno Guimaraes, qui compte un match en moins, et Michael Olise, premier de ce classement des passeurs.