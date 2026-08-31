ASSE : le point sur le mercato de Stassin et Davidashvilli

Alors que la fenêtre des transferts s’apprête à refermer ses portes ce mardi soir à 20h, la sérénité prédomine chez les supporters de l’AS Saint-Étienne, portés par un début de saison particulièrement emballant. Néanmoins, deux dossiers majeurs continuent d’exalter le Forez, à commencer par celui de Zuriko Davitashvili. Un temps convoité sur le marché européen, notamment par l’Olympiakos qui a finalement jeté son dévolu sur une autre cible, le milieu offensif international géorgien est désormais bien parti pour poursuivre son aventure sous le maillot vert. Pleinement concentré sur ses objectifs avec l’ASSE et déjà décisif en ce début d’exercice, l’ancien joueur de Bordeaux ne quittera le Chaudron qu’en cas d’offre XXL de toute dernière minute, une hypothèse qui paraît aujourd’hui très improbable.

La suite après cette publicité

La trajectoire s’avère nettement plus floue pour Lucas Stassin (21 ans). Alors que l’armada offensive stéphanoise empile les buts en ce début de championnat — avec un bilan impressionnant de 10 réalisations en 3 rencontres —, le jeune attaquant belge doit se contenter d’un temps de jeu très réduit et ne semble pas entrer dans les plans prioritaires de son entraîneur. Entré à deux reprises sans trouver le chemin des filets, l’ancien joueur d’Anderlecht attire toutefois les regards de plusieurs écuries à l’affût d’une opportunité de fin de mercato selon nos informations. Si les dirigeants de Kilmer Sports n’ont pas encore reçu de proposition ferme, des marques d’intérêt concrètes ont été transmises et un mouvement de dernière minute d’ici mardi soir est tout à fait possible.