Un échange Sergiño Dest - Aaron Wan-Bissaka ?

Respectivement bloqués au FC Barcelone et à Manchester United, Sergiño Dest (21 ans) et Aaron Wan-Bissaka (24 ans) sont candidats à un départ. Cette situation poussent les deux clubs à discuter sur un possible échange selon Sport. Les deux clubs auraient intensifié leurs positions. Bloquant sur la recherche d'un latéral droit, le FC Barcelone serait tenté par Aaron Wan-Bissaka qui offre un profil plutôt défensif.

La suite après cette publicité

De son côté, Sergiño Dest a déjà collaboré avec Erik ten Hag à l'Ajax Amsterdam et ce dernier serait favorable à son arrivée. Un échange sec est imaginé au même titre que deux prêts. Les deux clubs sont donc en pleine réflexion sur ce possible échange de fin de mercato.