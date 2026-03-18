Sénégal : Moussa Niakhaté répond cash à la décision de la CAF

Ramener la coupe à la maison. Le 18 janvier dernier, le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avant de rentrer au pays et défiler devant un peuple fier de ses joueurs. Deux mois plus tard, la Confédération Africaine de Football a décidé de retirer ce titre aux Lions de la Téranga et d’adjuger la victoire sur tapis vert (3-0) au Maroc, finaliste malheureux et pays hôte du tournoi. Une décision qui ne passe pas du tout au Sénégal. La presse est écœurée. Wiwisport évoque «une décision sans précédent» et «un coup de tonnerre». Ancien président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor n’a pas mâché ses mots. « Ils ont osé faire cela ! Ils ont osé se substituer à l’arbitre de la Finale en violation des Lois du Jeu ! L’Afrique et le monde sauront reconnaître les champions de la CAN Maroc 2025 ! Le Sénégal gardera son trophée quoi qu’il arrive », avant d’ajouter que cela fait « trop mal pour le football africain ». Un avis partagé par les joueurs, qui ont inondé les réseaux sociaux hier soir. Ils ont multiplié les messages à l’image de Moussa Niakhaté (30 ans), grand artisan du succès sénégalais au Maroc.

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Il a été l’un des premiers à dégainer. « Pour l’éternité. Nous sommes champions d’Afrique et je ne me lasserai jamais de le dire ! Tellement heureux de faire partie de ce groupe exceptionnel qui a ramené cette 2eme étoile au Sénégal.» Ce mercredi, l’ancien joueur de Nottingham Forest a pu en dire un peu plus sur le sujet. Hasard du calendrier, il a été désigné hier par l’Olympique Lyonnais pour participer à la conférence de presse à la veille du match de Ligue Europa face au Celta Vigo. Si Niakhaté a évoqué la manche retour face aux Espagnols, il a répondu à une seule question concernant la décision retentissante de la CAF et la perte potentielle du titre de champion d’Afrique (le Sénégal a annoncé saisir le TAS, ndlr). «J’en ai discuté avec le club. Par respect pour l’OL et l’importance du match capital de demain, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Comme vous l’avez vu, ma réaction sur les réseaux sociaux est la même aujourd’hui. Je peux simplement me permettre de dire que bien évidemment rien ne change par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. On aura le temps de répondre à ces questions et j’y répondrai le temps venu.» Patience donc.