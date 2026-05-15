Belgique : Rudi Garcia justifie l’étrange choix Romelu Lukaku

Les listes tombent et ce vendredi, c’est Rudi Garcia qui a dévoilé la sienne. Le sélectionneur de la Belgique a fait plusieurs choix forts en vue du Mondial, que les Diables Rouges attaqueront dans une poule composée de l’Egypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. En attaque, l’ancien coach de l’OM a fait le choix de se passer de deux joueurs pourtant appelés lors des derniers rassemblements : Lucas Stassin et Loïs Openda.

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Le premier termine sa saison de Ligue 2 sur les chapeaux de roue avec Saint-Etienne (9 buts sur ses 10 derniers matchs), le second ne joue plus à la Juventus Turin et doit se contenter d’un rôle de troisième couteau. Mais à la lecture de la liste, d’autres facteurs ont manifestement pesé dans la réflexion de Rudi Garcia, comme l’expérience et le leadership. Deux paramètres qui expliquent la présence de Romelu Lukaku dans le groupe, alors que l’attaquant belge est hors de forme et n’a joué que 60 minutes cette saison.

Garcia ne voulait pas deux attaquants hors de forme, alors il n’en a pris qu’un : Lukaku

Interrogé sur la présence surprise de l’ancien joueur de Chelsea, au préjudice par exemple de Loïs Openda, Garcia a expliqué qu’il ne pouvait pas se permettre de retenir deux joueurs diminués physiquement : «Romelu ? Il est guéri mais il est hors de forme, a confié Garcia en conférence de presse. Notre challenge avec lui, c’est de le remettre en forme. Je ne suis pas sûr qu’il soit à 100% au début de la Coupe du Monde, mais ce n’est pas très important. Ce qu’il faut, c’est le remettre au mieux et qu’il puisse aider l’équipe. On vient de loin avec lui, mais il n’y a qu’un seul Romelu sur la planète.»

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«On ne sait pas s’il pourra démarrer les matchs, mais on espère qu’il pourra entrer en jeu. En tous les cas, c’est l’avant-centre de la sélection, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, c’est un joueur important sur le plan du leadership, on ne pouvait pas faire sans Romelu Lukaku. Quel rôle il jouera ? Je ne peux pas le dire aujourd’hui mais à côté de lui, on a voulu des joueurs différents» (Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo…). Relancé sur l’absence de Loïs Openda, présent lors des qualifications, Garcia a ajouté : «il aurait mérité aussi mais il est victime du fait qu’il ne joue quasiment plus avec la Juventus. On ne pouvait pas se permettre de partir avec deux joueurs qui ne jouaient pas ou très peu (Lukaku et lui). Voilà pourquoi Matias (Fernandez-Pardo), qui a le même profil que Loïs, est lui dans la liste. Il joue et est dans le rythme, il sera prêt là où Loïs ne l’aurait pas été.» Stassin et Openda devront quand même se tenir prêts en cas de forfait.