AS Monaco - OL : les compositions probables

Qu'elle est passionnante cette fin de saison en Ligue 1 ! Et ce soir, à 21h, on a le droit à une superbe affiche (à suivre en direct sur Foot Mercato). L'AS Monaco, équipe la plus en forme du moment statistiquement, accueille l'OL. Victoire impérative pour les Monégasques en vue de la course au titre, que l'OL semble avoir abandonné malgré lui car la distance avec les équipes de devant est trop importante.

L'enjeu de ce match ne concerne pas que la lutte pour le titre, puisque c'est un duel entre le troisième et le quatrième... Avec une place en Ligue des Champions en jeu donc ! En cas de succès, les Lyonnais ne seraient plus qu'à un petit point de la place offrant le dernier ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. A contrario, une défaite des Gones anéantirait presque tout espoir de disputer la LdC la saison prochaine.

Un enjeu fou !

Pour ce duel, Niko Kovac est privé de quelques joueurs comme Diop ou Golovin, mais pourra tout de même aligner une belle équipe. Lecomte sera dans les cages, avec un trio Disasi-Maripan-Sidibé devant lui. Sur les flancs, on retrouvera Ballo-Touré et Ruben Aguilar. Dans l'entrejeu, Tchouaméni et Fofana. Enfin, Caio Henrique et Kevin Volland joueront en soutien de Wissam Ben Yedder devant.

Rudi Garcia lui misera sur un système similaire, avec un trio Marcelo-Denayer-De Sciglio pour protéger Lopes. Dubois et Cornet auront à charge l'animation des ailes, alors que Guimaraes, Caqueret et Paqueta auront les responsabilités créatives. Devant, le duo Depay - Toko-Ekambi voudra faire mal aux défenseurs monégasques.

