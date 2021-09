PSG : Thierry Henry admiratif de Kylian Mbappé

Auteur d'une prestation de taille au Parc des Princes ce samedi face à Clermont (4-0), l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a su pallier les nombreuses absences dans le secteur offensif (Messi, Neymar, Di Maria...). Pourtant sifflé avant la rencontre par ses propres supporters, le natif de Bondy a été très remuant dans le front de l'attaque parisienne et en a profité pour inscrire son 4ème but de la saison en championnat. Une belle copie rendue qui n'a pas laissé insensible le consultant champion du Monde 1998 Thierry Henry.

«C’est un succès logique, on savait qu’ils allaient bien défendre et être équilibrés. Ce qui me surprend un peu, c’est que Herrera et Gueye marquent. Mbappé aussi. Depuis le début de la saison, pour rendre hommage à Belmondo, c’est le professionnel. Il répond sur le terrain et il a une très belle finition. J’ai aimé l’harmonie entre lui et les supporters au moment du but. Quand il est comme ça, c’est vraiment difficile de l’arrêter», a expliqué l'ancien international français au micro de Prime Video Sport.