OL : Michele Kang élue meilleure dirigeante de l’année 2026

Michele Kang a été désignée meilleure dirigeante de l’année 2026 par le World Football Summit, devenant la première femme à recevoir cette distinction. La présidente de l’Olympique Lyonnais et d’OL Lyonnes a reçu son prix mardi soir à Madrid lors des WFS Awards. Également propriétaire des London City Lionesses et du Washington Spirit, l’Américaine a été récompensée pour son impact dans le football masculin et féminin en Europe et en Amérique du Nord. Le jury a notamment mis en avant la création de Kynisca en 2024, organisation multi-clubs entièrement consacrée au football féminin, ainsi que sa volonté de développer des structures capables de s’inscrire durablement au plus haut niveau.

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« Être la première femme à recevoir ce prix est particulièrement significatif », a réagi Michele Kang dans un communiqué du club, qui espère que cette récompense illustre également « le rôle croissant que jouent les femmes dans la direction et le développement du football ». La dirigeante défend un modèle fondé sur des investissements à long terme dans les infrastructures, la gouvernance et la performance, estimant que le football féminin dispose déjà du talent et de la demande nécessaires pour poursuivre son développement. Kang rejoint au palmarès de cette distinction plusieurs figures importantes du football européen, parmi lesquelles Nasser Al-Khelaïfi, Ferran Soriano, Fernando Carro et Aleksander Čeferin.