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Premier League

Liverpool : Mohamed Salah fait passer un message clair à ses supporters

Par Allan Brevi
1 min.
Mohamed Salah avec Liverpool @Maxppp

Dans un contexte particulier à Liverpool, où le club s’apprête à tourner une page importante avec les départs annoncés de plusieurs figures de l’ère Jürgen Klopp, Mohamed Salah a tenu à rappeler l’importance du respect dû aux légendes. Alors que l’Égyptien et Andrew Robertson font partie des quelques derniers survivants du cycle victorieux marqué par la conquête de la Ligue des Champions en 2019 puis du titre de Premier League, le numéro 11 des Reds a profité d’un entretien accordé à TNT Sports pour revenir sur le cas Jordan Henderson, ancien capitaine du club. L’Anglais, parti en 2023 après 12 ans à Anfield sans véritable cérémonie d’adieu, reste selon lui un symbole mal traité par l’institution.

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Salah a ainsi insisté sur la nécessité de corriger cette injustice symbolique à l’occasion du dernier match de la saison, face à Brentford, où Henderson fera son retour à Anfield. « Il n’a pas eu les adieux qu’il méritait », a rappelé l’attaquant égyptien, estimant que son ancien capitaine avait été déterminant dans les plus grandes réussites du club. Dans ce même esprit, il espère que Liverpool saura également offrir une sortie à la hauteur à lui-même et à Andrew Robertson, deux autres piliers proches de la fin de leur cycle, afin de respecter pleinement l’héritage construit sous Klopp et ainsi prolongé sous Arne Slot.

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