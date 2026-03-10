Mathys Tel privé du bac à cause du… Bayern Munich

Actuellement attaquant de Tottenham, Mathys Tel a partagé une anecdote amusante sur son parcours scolaire dans l’émission « Zack en roue libre » sur YouTube. L’attaquant français de 20 ans a expliqué qu’il n’avait pas passé le baccalauréat, son départ au Bayern Munich étant intervenu juste avant l’année de l’examen. Avec humour, il a raconté : « avant le bac, je suis parti au Bayern Munich… Ils m’ont attrapé avant l’année du bac, j’aurais aimé le passer (rires). J’étais turbulent moi, je rigolais trop. Ma sœur elle voulait rien savoir, j’essayais de négocier… elle a cherché, cherché… on n’a pas trouvé d’équivalent et j’ai dit dommage, focus sur le ballon. Sans avoir le bac, je parle quatre langues maintenant : anglais, allemand, créole et français. »

Sur le plan sportif en revanche, la situation est plus compliquée pour l’ancien attaquant du Stade Rennais. En effet, les Spurs traversent une nouvelle saison très difficile et occupent actuellement la 16e place de Premier League, tandis que Tel est barré par la concurrence et ne compte que trois buts toutes compétitions confondues cette saison.

