Bonne nouvelle pour Leny Yoro. Expulsé dès la 8e minute lors de la lourde défaite face à Liverpool (4-0), dimanche dernier à Anfield, le défenseur français a finalement vu sa suspension d’un match annulée. Dans un communiqué officiel, la Fédération anglaise de football (FA) a confirmé que le recours des Red Devils avait été accepté à la suite d’une contestation pour expulsion abusive. Le joueur de 20 ans avait été sanctionné pour avoir empêché une occasion manifeste de but après un accrochage avec Alexander Isak.

La suite après cette publicité

Leny Yoro pourra donc retrouver les terrains dès samedi, à l’occasion de la réception de Brentford à Old Trafford. Une décision qui donne satisfaction à Manchester United, alors que l’expulsion du Français avait suscité des débats après la rencontre. Les motifs détaillés de la décision de la commission de discipline indépendante seront publiés ultérieurement, indique le communiqué.