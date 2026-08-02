Barça : Hansi Flick se confie sur Marcus Rashford

Alors que Marcus Rashford ne poursuivra pas son aventure au FC Barcelone après son prêt, l’attaquant anglais quitte la Catalogne après une expérience particulièrement réussie. Sacré champion d’Espagne avec les Blaugranas, il a également réalisé une belle saison sur le plan individuel, avec 14 buts et 11 passes décisives en 26 titularisations. Profitant notamment de la longue absence de Raphinha sur le côté gauche de l’attaque, Rashford a su gagner la confiance du staff et occuper un rôle majeur dans les performances du Barça. Malgré cet impact, le club catalan a finalement décidé de ne pas lever l’option pour conserver l’international anglais, préférant miser sur d’autres profils offensifs comme Anthony Gordon et Karim Adeyemi. Rashford a d’ailleurs confirmé son départ à travers un message publié sur Instagram, dans lequel il a remercié le Barça pour cette étape.

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De son côté, Hansi Flick est aussi revenu sur la situation de l’attaquant après le match nul (2-2) en amical face à Birmingham, confirmant la fin de son passage en Catalogne. « Parfois, on ne sait pas toujours ce qui arrive aux joueurs prêtés », a d’abord expliqué l’ancien coach du Bayenr, avant d’ajouter : « notre situation n’est pas facile non plus, mais j’ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, c’est un joueur fantastique, une personne fantastique. » Enfin, Hansi Flick a avoué qu’il n’était pas contre garder le joueur de Manchester United, et que l’ensemble du Barça allait le regretter : « je pense que l’équipe le regrette aussi, il me manquera, mais c’est la vie. » L’intéressé pourra se consoler avec ses jolis mots.