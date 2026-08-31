La vidéo lunaire d’une journaliste qui interpelle Kylian Mbappé et Ester Expósito

Auteur d’un début de saison particulièrement réussi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé continue sur sa lancée après une Coupe du Monde 2026 exceptionnelle. Déjà meilleur buteur de l’histoire de la compétition, l’attaquant français a inscrit quatre buts en deux journées de Liga et a encore trouvé le chemin des filets ce dimanche face à Malaga (4-0). Mais c’est surtout une séquence captée dans les rues de Madrid avec Ester Expósito qui fait le tour des réseaux sociaux.

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Ester Expósito e Kylian Mbappé reapareceram de mãos dadas em um encontro romântico por Madri, deixando para trás a discrição que até agora marcava suas aparições juntos 💕📸 pic.twitter.com/BPHqVCM6Rj — kylian & ester (@kyesterarchive) August 30, 2026

Le Français a notamment été interpellé par une journaliste espagnole qui a tenté de le faire réagir au mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez. Après un premier échange, Mbappé a été directement questionné sur la possibilité d’être lui-même le prochain à franchir le pas. Visiblement gêné mais avec le sourire, le joueur du Real Madrid a simplement répondu : « attention au mur. » Puis, après avoir appris le mariage de Ronaldo : « eh bien, tant mieux pour eux. » Relancé sur son propre mariage, il a finalement lâché : « … bonne nuit ! », avant de poursuivre son chemin en voiture.