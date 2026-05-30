PSG : la grosse occasion ratée par Bradley Barcola face à Arsenal
Remplaçant ce samedi en finale de Ligue des Champions face à Arsenal, Bradley Barcola est entré en jeu en seconde période. Avec sa vitesse, le joueur formé à l’OL s’est procuré de nombreuses occasions et a brillé dans les espaces.
Bradley Barcola avait la balle de match au bout du pied à la 97e minute 😱— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 30, 2026
Cette finale va donc se jouer en prolongation… ou plus 👀#PSGARS | #UCLFinal pic.twitter.com/gnZqWs4ZUP
Pourtant, comme trop souvent en Ligue des Champions, Barcola a pêché dans la finition à l’instar de cette dernière grosse occasion ratée en toute fin du temps réglementaire. Echappant une nouvelle fois à Saliba, le numéro 29 s’est présenté face à Raya et a totalement raté sa frappe du gauche. Un loupé qui pourrait coûter cher aux Parisiens en prolongations ou aux tirs au but…
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