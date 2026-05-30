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Ligue des Champions

PSG : la grosse occasion ratée par Bradley Barcola face à Arsenal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp

Remplaçant ce samedi en finale de Ligue des Champions face à Arsenal, Bradley Barcola est entré en jeu en seconde période. Avec sa vitesse, le joueur formé à l’OL s’est procuré de nombreuses occasions et a brillé dans les espaces.

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Pourtant, comme trop souvent en Ligue des Champions, Barcola a pêché dans la finition à l’instar de cette dernière grosse occasion ratée en toute fin du temps réglementaire. Echappant une nouvelle fois à Saliba, le numéro 29 s’est présenté face à Raya et a totalement raté sa frappe du gauche. Un loupé qui pourrait coûter cher aux Parisiens en prolongations ou aux tirs au but…

Pub. le - MAJ le
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