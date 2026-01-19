Le PSG s’installe en Chine

Le Paris Saint-Germain a franchi une nouvelle étape majeure de son développement international avec l’inauguration de sa première boutique permanente à Hong Kong, le samedi 17 janvier, en partenariat avec Fanatics China. Située au cœur du prestigieux complexe K11 MUSEA, dans le quartier de Victoria Dockside, cette 13e boutique physique du réseau officiel du Club offre une immersion totale dans l’univers Rouge et Bleu. Les supporters asiatiques peuvent y retrouver l’ensemble des collections emblématiques du PSG : les quatre maillots officiels de la saison, des lignes sportswear et lifestyle, ainsi que des accessoires incontournables. Les collaborations phares avec Jordan Brand, Kevin Durant ou encore BlackPink y côtoient des produits exclusifs conçus spécialement pour le marché asiatique, dont une capsule dédiée au Nouvel An chinois 2026, lancée dès l’ouverture.

Pensée comme un véritable lieu de vie et de création, la boutique de Hong Kong ambitionne d’aller au-delà de la simple expérience retail. Le PSG souhaite en faire un espace d’expression pour les fans, mettant régulièrement en avant des collaborations avec des artistes locaux, émergents ou confirmés, et accueillant des événements et ateliers créatifs. L’inauguration officielle, marquée par la présence de Blaise Matuidi aux côtés de dirigeants du Club, s’est déroulée dans le respect des traditions hongkongaises, notamment avec des danses du lion et un ruban coupé à une heure symbolique selon les principes du Feng Shui. À travers cette implantation stratégique, le Paris Saint-Germain affirme sa volonté de renforcer son ancrage en Chine et en Asie, tout en tissant des liens durables avec une communauté de supporters toujours plus passionnée.