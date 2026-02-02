Le Napoli officialise l’arrivée d’Alisson Santos
Cet hiver, Naples était à la recherche d’attaquants pour renforcer son secteur offensif. Après des semaines de recherche et de négociations, les Napolitains ont jeté leur dévolu sur Alisson Santos. Auteur de 3 buts en 31 apparitions au Sporting Portugal, l’ailier de 23 ans s’est engagé officiellement ce lundi du côté du Napoli :
«Le SSC Napoli annonce avoir obtenu les services sportifs du footballeur Alisson de Almeida Santos, en provenance du Sporting Clube de Portugal, sous forme de prêt avec option d’achat.» L’attaquant tuniso-brésilien avait notamment marqué un but face à l’OM en Ligue des Champions.
