Le Napoli officialise l’arrivée d’Alisson Santos

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Aurelio De Laurentiis @Maxppp

Cet hiver, Naples était à la recherche d’attaquants pour renforcer son secteur offensif. Après des semaines de recherche et de négociations, les Napolitains ont jeté leur dévolu sur Alisson Santos. Auteur de 3 buts en 31 apparitions au Sporting Portugal, l’ailier de 23 ans s’est engagé officiellement ce lundi du côté du Napoli :

Official SSC Napoli
Alisson Santos is proud to be one of us!

Leggi la news 👉

💙 #WelcomeAlisson | #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre
«Le SSC Napoli annonce avoir obtenu les services sportifs du footballeur Alisson de Almeida Santos, en provenance du Sporting Clube de Portugal, sous forme de prêt avec option d’achat.» L’attaquant tuniso-brésilien avait notamment marqué un but face à l’OM en Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
