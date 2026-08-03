OL : Paulo Fonseca est totalement serein avant d’affronter le Sparta Prague

L’Olympique Lyonnais aborde son premier rendez-vous capital de la saison à Prague ce mardi dans un climat mitigé. La préparation estivale des Gones a en effet été marquée par des prestations en dents de scie. Des succès certes, mais aussi quelques revers inquiétants, notamment face au Slavia Prague et plus récemment contre le Betis Séville. Au-delà des résultats amicaux, c’est surtout le rendement de certains cadres défensifs qui a suscité des inquiétudes au sein du staff et chez les supporters. L’arrière-garde lyonnaise est apparue encore friable et en manque d’automatismes, laissant planer un doute sur sa capacité à répondre présent dès l’entame des joutes européennes.

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Et alors que Félix Bacher, la dernière recrue défensive de l’été lyonnais, est absent et que Moussa Niakhaté est suspendu, ces doutes défensifs devraient encore escorter les Gones en Tchéquie ce mardi. Pourtant, l’enjeu est immense pour les Rhodaniens. Après avoir arraché la quatrième place de Ligue 1 la saison dernière, l’OL doit impérativement passer par un parcours du combattant pour composter son billet pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Cela commence dès ce mardi soir face au Sparta Prague, avant une manche retour décisive mardi prochain. En cas de succès sur la double confrontation face aux Tchèques en Q3, Lyon devra encore franchir un ultime barrage dangereux contre le vainqueur de l’affiche entre le Fenerbahçe et le Sturm Graz pour concrétiser son retour parmi l’élite européenne.

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Paulo Fonseca loin d’être inquiet par son équipe

Présent ce lundi en conférence de presse à la veille de ce choc décisif, Paulo Fonseca s’est montré serein, tenant à dédramatiser les ratés des matchs amicaux. «Ce qu’on a vu est le processus normal de la présaison. L’adaptation des joueurs se fait au fur et à mesure. Les nouveaux ont besoin de connaître l’équipe. Certains joueurs importants ont repris plus tard, comme Malick (Fofana), Ernest (Nuamah), Moussa (Niakhaté) ou Loïs (Openda). On savait que cette préparation serait plus courte. Le dernier match face au Betis était difficile. Mais peut-être que c’était un moment important pour comprendre certaines choses. On a joué le match avec des jeunes joueurs sur le front de l’attaque. Ils ont besoin de temps pour arriver au niveau attendu», a expliqué le technicien portugais, convaincu de la montée en puissance de son groupe.

🎙️ « Nous devons tout donner pour nous qualifier en Ligue des Champions »



Paulo Fonseca revient sur l'enjeu de la rencontre et se prépare à une confrontation difficile face au Sparta Prague 👊#SpartaOL pic.twitter.com/wo9j5dsl6Z — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2026

Malgré les doutes nés de l’été, l’entraîneur lyonnais assure que ses hommes ont parfaitement pris la mesure de l’événement et abordent ce barrage avec une motivation maximale. «On a parlé de l’importance de cette confrontation. Nous savons qu’avant la Ligue 1, nous jouons ce “championnat” pour se qualifier en Ligue des Champions. Dans le groupe, tout le monde a saisi l’importance de ce match. Nous jouons contre une équipe expérimentée dans les compétitions européennes. Nous savons que ce sera difficile. On doit penser qu’il n’y a rien d’impossible dans le football. Le club a attendu d’avoir cette possibilité donc nous devons tout donner pour nous qualifier en Ligue des Champions», a conclu le coach des Gones, déterminé à lancer la saison de l’OL sur les chapeaux de roue.