Victime d’une rupture des ligaments croisés au mois de mars, Rodrygo se rapproche inexorablement d’un retour. Selon les dernières informations de Globo, l’international brésilien (37 sélections, 9 buts) s’entraîne actuellement au centre d’entraînement du Roi Pelé à Santos. Il serait entré dans la phase finale de sa convalescence, et son retour sur les terrains serait attendu pour la fin d’année 2026, ou début d’année 2027.

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Une bien bonne nouvelle pour l’ailier de 25 ans, qui avait manqué la dernière Coupe du Monde avec son pays. Mais le Brésilien n’a pas pu l’ignorer pendant ses longs mois d’absence : les places coûtent encore plus cher qu’auparavant au Real Madrid désormais. Avec l’arrivée de Yan Diomandé, brillant depuis plusieurs semaines, mais aussi la forme étincelante d’Arda Güler, souvent utilisé par José Mourinho sur le côté droit, la concurrence s’annonce féroce. Plusieurs formations ont ainsi flairé une opportunité et envisagent de passer à l’action, à commencer par Santos.

Santos veut faire revenir Rodrygo

Selon ESPN Brasil, la formation brésilienne aimerait récupérer son ancien joueur le temps de quelques mois. Des premiers échanges auraient même eu lieu avec le Real Madrid ces derniers jours afin d’étudier la possibilité d’un prêt pour la première partie de la saison brésilienne, de janvier à juin. Néanmoins, ESPN précise que les chances de voir l’opération aboutir sont minces, voire presque nulles. Les Merengues comptent sur Rodrygo et n’auraient aucunement l’intention de s’en séparer, même temporairement.

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Que doit faire le Real Madrid avec Rodrygo cet hiver ? Le conserver pour renforcer la concurrence Le vendre pour faire de la place à Diomandé et Güler Le prêter pour lui permettre de rebondir Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le joueur a, lui aussi, l’objectif de retrouver sa place dans la capitale espagnole. Malgré les doutes aperçus avant sa grave blessure, lorsqu’il avait été annoncé sur le départ, Rodrygo se serait senti soutenu par ses dirigeants pendant sa convalescence alors que son contrat expirera en 2028. Pas même l’intérêt des cadors de Premier League ne semble susceptible de le faire changer d’avis. Mais Santos compte bien jouer crânement sa chance dans ce dossier. Si l’avenir du club reste conditionné au résultat de ses élections présidentielles, ses ambitions ne sont plus à prouver. Ces derniers mois, la formation pauliste avait déjà réalisé plusieurs gros coups en attirant Philippe Coutinho, Gabriel Barbosa dit "Gabigol", Everton Cebolinha, et surtout Neymar.