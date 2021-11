Ligue 2 : Nîmes surprend Sochaux, Auxerre en profite pour devenir le nouveau dauphin

Nîmes met fin à une série de 9 matches de suite sans victoire dans cette Ligue 2 et pas n'importe où. En déplacement à Sochaux, 2e au coup d'envoi, les Crocodiles ont surpris leur adversaire en s'imposant 1-0 en fin de rencontre grâce à un but de Benrahou (77e), et quelques arrêts déterminants de Bratveit. Ce succès permet aux hommes de Pascal Planque de faire un bond de 5 places au classement et de passer 12e.

Les Doubistes chutent en revanche au 3e rang car dans le même temps, Auxerre a surclassé Pau 4-1 et devient le nouveau dauphin de Toulouse. Si Armand avait égalisé après l'heure de jeu (67e), répondant à l'ouverture du score de Perrin (8e), l'AJA a pris le large dans le dernier tiers du match avec des buts signés Autret sur penalty (73e), Mohamed (89e) et Charbonnier (90e+2).

